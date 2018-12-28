Собака спасла погребенного лавиной лондонского школьника во Франции

Школьник из Лондона оказался погребенным ледяной лавиной на горнолыжном курорте в Альпах во Франции, где он провел почти час, пока бельгийская овчарка не спасла его, сообщает Daily Mirror.

Утром 27 декабря 12-летний школьник катался на лыжах в компании шести человек на закрытой трассе сектора Ляплань без специального внетрассового снаряжения. Около 13.00 сошла лавина длиной 800 метров и протащила мальчика вниз на 400 метров, прежде чем накрыть с головой. Школьнику удалось выжить благодаря тому, что под снегом образовался «воздушный карман».

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На поиски подростка на вертолете прибыла команда спасателей со служебной бельгийской овчаркой по кличке Жетро. Собака менее, чем за 15 минут нашла школьника и вытащила на поверхность.

Известно, что мальчик был доставлен на вертолете в местную больницу. Врачи констатировали у него перелом ноги, но его жизни ничего не угрожает.