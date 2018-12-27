Бут рассказал о предложении адвокатов в США дать показания против Кремля

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Россиянин Виктор Бут, который отбывает 25-летний срок заключения в тюрьме США, рассказал о предложении американских адвокатов дать показания о «коррупции Кремля», передает РИА «Новости».

По его словам, взамен ему и его семье предлагали защиту и грин-карту.

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«Я говорю: а какое я отношение вообще имею к этому и как я могу говорить о том, чего нет», — заявил Бут.

Он отметил, что это не уникальный случай в американском правосудии, и «выкручивание рук» вместо расследования для них — нормальная практика.

Ранее сообщалось, что Бут призвал не осуждать Марию Бутину за сделку с американским следствием.