Матвиенко раскритиковала предложение лишить подарков врачей и учителей

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила во время пресс-конференции, что ей не нравится инициатива Минтруда, которая предусматривает запрет на подарки учителям и врачам. Об этом сообщает РИА «Новости».

Матвиенко подчеркнула, что данная мера является «оскорбительной» для педагогов.

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«Да, есть регламентация, что никто не может принимать подарки, в том числе учителя, чиновники, врачи, выше суммы трех тысяч. Но правда, есть какие-то народные традиции», — заметила Матвиенко.

Она посчитала, что нет ничего плохого, если родители подарят учителю конфеты, испекут торт или вручат духи.

«Не надо вот искать там, где не надо», — заключила Матвиенко.

Ранее директор Департамента развития государственной службы Минтруда Дмитрий Баснак рассказал о внесенном в Госдуму законопроекте, который введет антикоррупционные стандарты для сотрудников федеральных организаций.