Newsweek: несмотря на критику уровень депортации нелегалов при Трампе ниже, чем при Обаме

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Общее количество случаев депортации нелегальных мигрантов в США при администрации президента США Дональде Трампе все еще ниже того уровня, который был при Бараке Обаме, пишет Newsweek.

Это несмотря на то, что Трампа зачастую критикуют за жесткую политику в отношении мигрантов, отмечает издание. Так, в 2018 году власти США депортировали чуть более 256 тыс. человек. Годом ранее цифры были еще скромнее — около 226 тыс. При президенте США Бараке Обаме ежегодное количество высланных нелегальных мигрантов было выше 300 тыс., с момента его вступления в должность в 2008 году и до 2014-ого, отмечается в материале.

Число депортированных граждан достигло пика в 2012 году, составив более 409 тыс. В администрации Обамы высокий уровень депортации объясняли тем, что большинство из высланных были преступниками. Тем не менее, уровень депортированных мигрантов, у которых не было уголовного наказания, оставался выше 40% в течение всего времени пребывания Обамы у власти. В первые два года президентства Обамы этот уровень составлял 69% и 65% соответственно, говорится в материале.