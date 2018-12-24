NYT: «женский марш» против Трампа под угрозой из-за обвинений в антисемитизме

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Разногласия и обвинения в антисемитизме в отношении «женского марша» в США --протестного движения, вспыхнувшего в ответ на избрание Дональда Трампа президентом США, могут помешать их дальнейшим планам, пишет The New York Times.

NYT рассказывает, что «женский марш» изначально возник в ответ на новую администрацию Дональда Трампа. В течение нескольких дней после избрания Трампа в ресторане в Нью-Йорке группа женщин обсуждала планы организации протестного марша в Вашингтоне. Как отмечает издание, собравшиеся в тот вечер женщины организовали один из крупнейших протестов в истории Америки, отличающийся не только размерами, но и «всесторонним охватом».

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Прошедший 21 января 2017 года митинг вдохновил тысячи женщин, которые ранее не интересовались политическими вопросами. Все они также объединились и этой осенью, чтобы помочь победить демократам на промежуточных выборах 6 ноября, говорится в материале. После выборов впервые за долгое время демократы смогли завладеть большинством мест в палате представителей конгресса США.

Однако в настоящее время за месяц до нового протестного марша организацию преследуют внутренние разногласия и обвинения в антисемитизме, говорится в материале. Следующий марш планируется провести 19 января 2019 года.

Как отмечает газета, некоторых из лидеров организации обвинили в ущемлении прав евреек. Кроме того, чернокожие женщины и латиноамериканки жалуются, что основная часть феминисток не только не приглашает их присоединиться к движению, но и игнорируют их потребности. NYT пишет, что обвинения в антисемитизме особенно болезненны для организаторов марша, поскольку они начинали с обещания работать, невзирая на разовые и религиозные особенности.