Самолет вернулся в Домодедово из-за отказавшего двигателя

Самолет Airbus A321 авиакомпании S7 вернулся в Домодедово из-за отказа одного из двигателей, передает РИА «Новости» сообщение представителя авиаперевозчика.

По словам представителя, двигатель самолета, который выполнял рейс по маршруту Москва — Сочи, отказал на высоте 4 тыс. м.

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В авиакомпании подчеркнули, что посадка прошла успешно.

Резервное судно для пассажиров подготовили в течение часа.

Ранее сообщалось, что самолет из Хельсинки в Москву развернули на полпути.