Самолет вернулся в Домодедово из-за отказавшего двигателя
Самолет Airbus A321 авиакомпании S7 вернулся в Домодедово из-за отказа одного из двигателей, передает РИА «Новости» сообщение представителя авиаперевозчика.
По словам представителя, двигатель самолета, который выполнял рейс по маршруту Москва — Сочи, отказал на высоте 4 тыс. м.
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В авиакомпании подчеркнули, что посадка прошла успешно.
Резервное судно для пассажиров подготовили в течение часа.
Ранее сообщалось, что самолет из Хельсинки в Москву развернули на полпути.