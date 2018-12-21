Совфед одобрил закон о декриминализации репостов

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Совет Федерации поддержал закон о декриминализации репостов, передает РИА «Новости».

Как отмечается, сенаторы одобрили пакет законов о частичной декриминализации 282 статьи Уголовного кодекса России об экстремизм.

Подчеркивается, что согласно данному законопроекту уголовное дело в отношении людей, которые впервые преступили закон, нельзя будет возбуждать при условии, что их действие «не представляло серьезной угрозы для основ конституционного строя и безопасности государства». В частности, это касается репостов в интернете.

По итогам заседания было принято решение внести соответствующие изменения в Уголовный кодекс, а также в Кодекс об административных правонарушениях.