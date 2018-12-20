Путин призвал органы безопасности оградить молодежь от экстремистов
Президент России Владимир Путин заявил, что органам безопасности необходимо оградить молодежь от экстремистов, передает РИА «Новости».
Он также призвал не допускать религиозной вражды и провокаций.
«Органам безопасности следует, как и прежде, быстро реагировать на любые посягательства на основы конституционного строя, провокации националистов, на попытки разжечь религиозную вражду. Крайне важно оградить от преступного влияния экстремистов молодых людей», — сказал Путин.
Ранее Владимир Путин во время выступления на торжественном концерте ко Дню работника органов безопасности заявил, что спецслужбы являются «опорой государства».