Главную новогоднюю елку страны срубили в Подмосковье

Новогоднюю елку для Московского Кремля срубили на территории Щелковского района Подмосковья, передает ТАСС со ссылкой на заместителя начальника главного эксплуатационного управления делами президента России Анатолия Качанова.

Как отмечается, 17 декабря ее перевяжут для транспортировки.

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«Мы завезем ее через Спасскую башню, башня открывается только два раза в год: когда 9 мая министр обороны выезжает на парад и второй раз — когда мы завозим елку», — отметил Качанов.

Подчеркивается, что всего в столице будет установлено 500 елок.

Ранее сообщалось, что названа дата прибытия главной новогодней елки России в Москву.