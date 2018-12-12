Угостившийся едой клиентов курьер вызвал дискуссию в соцсетях Индии

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В интернете появилось видео, на котором индийский курьер ест клиентскую еду, а затем убирает контейнеры в сумку доставки. Об этом сообщает «Би-би-си».

Инцидент произошел в городе Мадурай на севере Индии.

Сообщается, что видео с курьером, который являлся сотрудником службы доставки через популярное приложение посмотрели тысячи пользователей. Сначала ролик вызвал отвращение и негативные комментарии.

После заявления компании о том, что сотрудник был уволен, пользователи в соцсетях начали сочувствовать мужчине. Многие назвали причиной подобного поведения тяжелый рабочий график и низкую заработную плату. Это также стало причиной новых обсуждений плохих условий труда работников в Индии.