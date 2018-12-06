В сенате США потребовали привлечь к ответственности по делу Хашукджи саудовского принца
В США группа сенаторов обратилась в верхнюю палату конгресса с требованием привлечь к ответственности саудовского принца Мухаммеда бин Салмана аль Сауда за убийство журналиста Джамаля Хашукджи, передает РИА «Новости».
Как отмечается, в подготовленной группой сенаторов во главе с Линдси Грэмом резолюции отражена позиция сената.
«Основываясь на доказательствах и анализе, предоставленных этому учреждению (сенату США. — Газета.Ru), сенат имеет высокую степень уверенности в том, что Мухаммед бин Салман был замешан в убийстве Джамаля Хашукджи…», — говорится в документе.
Уточняется, что принц контролировал силы безопасности во время инцидента, поэтому должен быть привлечен к ответственности.
Ранее в Белом доме рассказали об аудиозаписях убийства Хашукджи.