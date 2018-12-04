Названы самые желанные подарки на Новый год

В канцелярии Деда Мороза рассказали, что просили россияне в 2018 году, передает RT.

«Женщины просят квартиру в центре города, путевку на море или стабильную работу. Просьбы мужчин — увеличение заработной платы, карьерный рост и новый автомобиль. Кто-то мечтает о духовных ценностях — благополучии для своих родных и мира на Земле», — говорится в сообщении.

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Отмечается, около трети писем приходят от взрослых всех возрастов.

В свою очередь дети просят у Деда Мороза гаджеты нового поколения, куклы, детскую косметику, 3D-ручки, новые платья, конструкторы, роботов-трансформеров, гироскутеры, самолеты и машинки на пульте управления,

Также просят подарить спортивный инвентарь: велосипеды, фигурные и роликовые коньки, лыжи, футбольные и волейбольные мячи.

Почта Деда Мороза работает с 2001 года, за это время на нее поступило 3 392 490 писем.