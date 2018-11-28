Танкер протаранил причал в порту на Сахалине

В сахалинском порту Пригородное танкер-газовоз Grand Elena протаранил причал. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление компании-оператора.

Отмечается, что инцидент произошел вечером 27 ноября. Танкер должен был отгрузить природный газ в порту, но протаранил причал и получил пробоину.

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«Факт происшествия подтверждаем. Сейчас началось расследование причин происшествия», — заявили в компании.

Уточняется, что в результате произошедшего никто не пострадал, вред окружающей среде также не был нанесен. В настоящее время судно стоит на якоре, а причал для отгрузки временно закрыт.

Ранее появилось видео столкнувшегося с танкером норвежского фрегата.