Тимошенко заявила о массовом побеге украинцев «со своей земли»

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Лидер партии «Батьковщина» и бывший премьер-министр Украины Юлия Тимошенко заявила о «массовом и паническом побеге» украинцев из страны, передает РИА «Новости».

Она обратила внимание на то, что по оценкам руководства страны около 3,2 млн человек постоянно работают за границей, в то время как еще около 9 млн делают это сезонно.

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«Это уже никакой не трудовой туризм, это массовый и панический побег со своей земли», — сказала Тимошенко.

Он подчеркнула, что украинцы уезжают в другие страны зарабатывать, так как жизнь на Украине «превратилась в выживание».

Ранее Тимошенко пообещала наказание за отрицание «единой церкви».