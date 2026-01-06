В Госдуме назвали поведение властей США «нездоровой эйфорией»

Атакой на Венесуэлу США снова открыли «ящик Пандоры» и создали «опасный прецедент». Об этом в своем Telegram-канале написал депутат Госдумы и лидер ЛДПР Леонид Слуцкий.

«В Вашингтоне, похоже, пребывают в абсолютно нездоровой эйфории от бандитского вторжения в Венесуэлу, похищения президента Мадуро и его супруги. Реинкарнация доктрины Монро стала оправданием очередного неоколониального похода за «черным золотом». Мадуро — законно избранный глава государства. И должен быть немедленно освобожден», — отметил Слуцкий.

По его словам, расправа над Мадуро «под прикрытием политического судилища» является подменой «силы права» «правом силы». Поэтому США своими действиями создали опасный прецедент, считает лидер ЛДПР.

Слуцкий подчеркнул, что сейчас в США наступила «новая лихорадка» — нефтяная.

«Еще раз повторю: венесуэльский кейс — крайне опасен. Брюссельским подпевалам рановато одобрительно хлопать в ладоши. Наркотеррористы с большими вопросами к легитимности сегодня далеко не в Каракасе», — написал депутат.

3 января 2026 года силы США атаковали Венесуэлу, захватили президента Николаса Мадуро с женой и увезли их в Штаты, чтобы там судить за преступления, связанные с созданием наркокартеля. Первое заседание по его делу судить 5 января 2026 года. На нем Мадуро не стал признавать вину и назвал себя военнопленным. По оценкам Bloomberg, рассматривать дело Мадуро по существу начнут не ранее 2027 года.

Сейчас исполняющим обязанности президента Венесуэлы является вице-президент из команды Мадуро Делси Родригес.

Ранее Трамп назвал себя ключевой фигурой в управлении Венесуэлой.