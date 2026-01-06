Размер шрифта
В России будут брать штрафы за неправильную тонировку на любых автомашинах

В России начнут штрафовать за тонировку на временно ввезённых автомобилях
Игорь Зарембо/РИА Новости

С 9 января штрафы за неправильную тонировку будут распространены и на временно ввезенные на территорию России автомобили. Об этом ТАСС сообщил член комиссии Общественной палаты РФ по общественной экспертизе законопроектов и иных нормативных актов Евгений Машаров.

Он отметил, что с этой даты начнут действовать изменения в Административном кодексе РФ, которые устраняют ранее действовавший пробел в законе. Им пользовались те автовладельцы, которые временно ввозили транспортные средства на территорию страны.

Машаров пояснил, что с 9 января автомобили, которые временно ввозят на территорию России, смогут передвигаться только с той тонировкой, которая соответствует правилам.

26 декабря в Госдуме предложили разрешить регионам устанавливать свои требования к тонировке машин.

До этого депутаты внесли в Госдуму законопроект об отмене штрафов за тонированные стекла автомобилей.

Ранее в ГИБДД рассказали, в каком случае водителя могут арестовать за неправильную тонировку. 

