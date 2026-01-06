Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Операция США в Венесуэле и захват МадуроПереговоры о мире на Украине
Новости политики

В ООН заявили об экстренном возвращении Гутерриша в Нью-Йорк

Дюжаррик: Гутерриш срочно возвращается в Нью-Йорк
Mike Segar/Reuters

Генеральный секретарь ООН Антониу Гуттериш из-за событий в Венесуэле срочно возвращается в Нью-Йорк, заявил его официальный представитель Стефан Дюжаррик. Об этом сообщает ТАСС.

В ходе брифинга для журналистов Дюжаррик заявил, что программа Гутерриша в Лиссабоне была сокращена и он раньше намеченного возвращается в штаб-квартиру ООН в Нью-Йорке. На вопрос о том, связано ли экстренное возвращение генсека ООН с событиями в Венесуэле, Дюжаррик дал утвердительный ответ.

5 января официальный представитель ООН не стал давать прямой ответ на вопрос о признании легитимности президента Венесуэлы Николаса Мадуро и его правительства.

В этот же день глава МИД Венесуэлы Иван Хиль Пинто заявил, что республика одержала победу на заседании Совета безопасности ООН, мировое сообщество сошлось во мнении, что нападение США противоречит международному праву.

Ранее в ООН назвали причины нападения США на Венесуэлу.

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27566803_rnd_5",
    "video_id": "record::89648fd7-98cd-48a7-a9a4-7ef7c235c482"
}
 
Теперь вы знаете
Мягкие диваны и поза нога на ногу. Как мы сами незаметно разрушаем свои спины
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+