В ООН заявили об экстренном возвращении Гутерриша в Нью-Йорк

Генеральный секретарь ООН Антониу Гуттериш из-за событий в Венесуэле срочно возвращается в Нью-Йорк, заявил его официальный представитель Стефан Дюжаррик. Об этом сообщает ТАСС.

В ходе брифинга для журналистов Дюжаррик заявил, что программа Гутерриша в Лиссабоне была сокращена и он раньше намеченного возвращается в штаб-квартиру ООН в Нью-Йорке. На вопрос о том, связано ли экстренное возвращение генсека ООН с событиями в Венесуэле, Дюжаррик дал утвердительный ответ.

5 января официальный представитель ООН не стал давать прямой ответ на вопрос о признании легитимности президента Венесуэлы Николаса Мадуро и его правительства.

В этот же день глава МИД Венесуэлы Иван Хиль Пинто заявил, что республика одержала победу на заседании Совета безопасности ООН, мировое сообщество сошлось во мнении, что нападение США противоречит международному праву.

Ранее в ООН назвали причины нападения США на Венесуэлу.