В Брянской области при атаке дронов пострадали сотрудники агропредприятия

Богомаз: два человека пострадали при ударе беспилотников в Севском районе

В Севском районе Брянской области в результате атаки беспилотников по деревне Подлесные Новоселки были ранены два человека. Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз.

По его данным, удар дронов-камикадзе пришелся по легковому автомобилю и кормовозу агропромышленного холдинга «Мираторг». В результате осколочные ранения получили два водителя предприятия.

Пострадавших доставили в медицинское учреждение, где им оказали необходимую помощь.

В ночь на 6 декабря в Твери беспилотный летательный аппарат упал на жилое здание. Со слов очевидцев, перед происшествием были слышны пять взрывов в воздухе. Вслед за этим беспилотник столкнулся с девятиэтажным жилым домом, поразив его верхнюю часть. Столкновение привело к возгоранию, а фрагменты поврежденного аппарата разлетелись по территории, прилегающей к дому.

Накануне в в городе Елец Липецкой области обломки БПЛА попали в несколько многоквартирных домов. При этом в квартирах было повреждено остекление.

Ранее очевидцы сообщили о вспышках и взрывах в небе над Пензой.