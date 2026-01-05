«Считаю себя военнопленным». В Нью-Йорке суд провел первое заседание по делу Мадуро

Сотрудники правоохранительных органов выводят задержанного президента Венесуэлы Николаса Мадуро из вертолета перед доставкой в федеральный суд Манхэттена, Нью-Йорк, 5 января 2026 года

Федеральный суд Нью-Йорка провел первое заседание по делу президента Венесуэлы Николаса Мадуро. Главу латиноамериканского государства оставили под стражей и назначили новое слушание. Сам Мадуро отказался признавать вину и назвал себя военнопленным. Дело против него рассматривал судья, выносивший решения не в пользу американского лидера Дональда Трампа.

В Нью-Йорке суд провел первое заседание по делу захваченного президента Венесуэлы Николаса Мадуро. Трансляцию заседания вел телеканал CNN.

Судья оставил главу латиноамериканского государства и его жену Силию Флорес под стражей и назначил следующее слушание на 17 марта , обязав подсудимых на него явиться. Кроме того, он разрешил Мадуро с супругой встретиться с консулом Венесуэлы. Обвинения предъявлены не были.

Сам Мадуро в ходе заседания выступал на испанском языке. Он заявил о своей невиновности.

«Я президент Венесуэлы, и я считаю себя военнопленным. Меня захватили в моем доме в Каракасе»,

— сказал подсудимый в ходе заседания.

Флорес также не стала признавать вину.

По оценкам агентства Bloomberg, рассмотрение дела Мадуро по существу суд начнет не раньше 2027 года . Ожидается, что в 2026 году все процессуальные действия будут носить технический характер.

Путь от кровати до суда

По данным телеканала CNN, бойцы элитного подразделения спецназа Delta Force армии США захватили Мадуро и его жену прямо в их спальне в каракасской резиденции — в момент нападения Штатов на Венесуэлу в ночь на 3 января супруги спали .

Следом военные, как рассказал телеканалу Fox News президент США Дональд Трамп, посадили венесуэльского лидера и его жену в вертолеты, которые доставили их на борт военного корабля USS Iwo Jima.

«Это был хороший полет — я уверен, им понравилось. Но они убили много людей, помните об этом»,

— заявил тогда глава Белого дома.

Позже Трамп выложил фото с судна, на котором Мадуро запечатлен в наручниках, наушниках и полностью блокирующих зрение очках.

По морю президента Венесуэлы доставили на расположенную на Кубе американскую военную базу в заливе Гуантанамо. Оттуда Мадуро и Флорес самолетом Boeing 757-223 доставили в Нью-Йорк.

По данным телеканала CBS News, президента Венесуэлы разместили в федеральном следственном изоляторе в Бруклине — Метрополитенском центре содержания под стражей (MDC). В этом изоляторе неоднократно содержались фигуранты резонансных дел. В разное время в его стенах находились, например, признанный виновным в транспортировке людей для занятия проституцией рэпер Шон Комбс, известный как P.Diddy. В декабре 2024 года туда доставили Луиджи Манджоне, обвиняемого в убийстве генерального директора страховой компании UnitedHealth Брайана Томпсона. В 2021-2022 годах в MDC содержалась фигурантка дела Эпштейна Гислейн Максвелл, занимавшаяся торговлей несовершеннолетними для оказания секс-услуг.

В опубликованном генпрокурором США Памелой Бонди обвинительном заключении Мадуро с супругой вменили «заговор с целью наркотерроризма», «заговор с целью импорта кокаина», «незаконное владение автоматическим оружием и разрушительными устройствами» и «заговор с целью владения автоматическим оружием и разрушительными устройствами против Соединенных Штатов». По данным РИА Новости, по этим статьям им грозит до четырех пожизненных сроков .

Первое заседание суда по делу Мадуро было назначено на 12:00 5 января по местному времени (20:00 по московскому). За несколько часов до его начала венесуэльского лидера и его супругу с вывезли с территории изолятора и под вооруженным конвоем сопроводили к вертолету, который уже по воздуху доставил обвиняемых к зданию Федерального суда Нью-Йорка. Там их вновь пересадили в микроавтобус и привезли непосредственно в учреждение.

По данным CNN, также 5 января суд назначил Мадуро адвоката Дэвида Уикстрома. Поиск защитника для президента Венесуэлы осложнялся тем фактом, что Мадуро находится под санкциями американского минфина, в связи с чем граждане США не могут получать от него деньги без специального разрешения. В то же время агентство Associated Press пишет, что Мадуро смог нанять адвоката Барри Поллака, известного помощью основателю WikiLeaks Джулиану Ассанджу в заключении сделки с прокуратурой США, позволившей выйти ему на свободу.