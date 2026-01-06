Россиян ждет семь сокращенных недель в 2026 году

В 2026 году жителей России ожидает семь рабочих недель сокращенной продолжительности, при этом шестидневные рабочие недели отсутствуют. Об этом ТАСС сообщила член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Екатерина Стенякина, представляющая партию «Единая Россия».

«В 2026 году в России будет семь сокращенных рабочих недель. Кроме того, не будет ни одной шестидневной», — подчеркнула депутат.

По словам Стенякиной, такой график обусловлен наличием праздничных дней. Например, в феврале россияне будут отдыхать с 21 по 23 число в связи с Днем защитника Отечества, а работать лишь четыре дня – с 24 по 27. Следующие сокращенные недели ожидаются с 10 по 13 марта, с 27 по 30 апреля, с 12 по 15 мая и с 8 по 11 июня. 4 ноября и 31 декабря также будут выходными днями.

Депутат пояснила, что в ноябре россиян ждет четырехдневная рабочая неделя, разделенная на две части, а в течение последней недели декабря работа продлится всего три дня.

«Дело в том, что в производственном календаре на 2026 год не предусмотрены длинные рабочие недели, аналогичные тем, что были в конце октября — начале ноября 2025 года. В наступившем году количество рабочих дней составит 247, выходных и праздничных — 118», — заключила Стенякина.

