В РПЦ рассказали, что обязательно надо сделать на Рождество

Протоиерей Потокин посоветовал дарить добрые дела на Рождество
Георгий Зимарев/РИА Новости

На Рождество Христово и святки лучше всего дарить добрые дела. Например, можно купить подарок пожилому человеку или помочь детям, находящимся в зоне СВО, посоветовал глава Синодального отдела по благотворительности и социальному служению Русской православной церкви (РПЦ) протоиерей Михаил Потокин в беседе с РИА Новости.

«Но важно не что дарить, а как, важно наше отношение к человеку. Доброе слово, внимание, время, которое мы потратили на общение», — отметил служитель церкви.

Кроме того, он рекомендовал верующим посетить на Рождество богослужение и стать участником всех событий, которые описаны в Евангелии. Накануне торжества следует исповедоваться, подготовиться и приступить к Причастию, напомнил Потокин.

На Рождество также принято дарить подарки, причем не только близким, но и тем людям, кого знаем мало или совсем не знаем. По словам протоиерея, это означает выражение радости, а «радостью важно делиться».

До этого иеромонах Макарий призвал россиян отказаться от «обжорки и пьянки» на Рождество. Он заявил, что смысл этого праздника заключается в желании человека стать лучше, поэтому в это время должны «максимально усиливаться» любовь, вера, молитва, таинства церкви, забота о детях.

Иеромонах напомнил, что Бог пришел в этот мир и стал человеком, чтобы человек стал ему подобен, а не превращался в животное и вел «свинский образ жизни».

Ранее священник рассказал, как правильно здороваться и прощаться.

