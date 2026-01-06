Размер шрифта
Соцсети заполонили созданные ИИ дипфейки о событиях в Венесуэле

The Guardian: дипфейки о Мадуро массово распространились в соцсетях
realDonaldTrump/truthsocial

Фейковые изображения и видео с участием президента Венесуэлы Николаса Мадуро, созданные с помощью искусственного интеллекта, получили миллионы просмотров в социальных сетях. Об этом сообщает газета The Guardian.

По данным издания, вскоре после того как президент США Дональд Трамп объявил о крупномасштабном ударе по Венесуэле, в соцсетях начали массово появляться поддельные кадры. Среди них были изображения, на которых Мадуро якобы выводят с самолета американские силовики, кадры с ликующими жителями Каракаса и ролики с ракетными ударами по городу. Все эти материалы оказались недостоверными. При этом фейковый контент распространяют вперемешку с реальными видео и фотографиями полетов американской авиации над Каракасом и вспышек в ночном небе.

Как указывает издание, к моменту публикации подтвержденного снимка Мадуро на борту американского военного корабля USS Iwo Jima поддельные изображения с участием агентов Управления по борьбе с наркотиками США уже стали вирусными. По данным сервиса NewsGuard, такие материалы набрали миллионы просмотров.

Отмечается, что даже мэр города Корал-Гейблс во Флориде Винс Лаго разместил одно из фейковых изображений. Публикация собрала более 1,5 тыс. отметок «нравится» и на момент выхода материала оставалась доступной.

В опубликованном отчете NewsGuard говорится, что аналитики выявили минимум семь фейковых материалов, связанных с военной операцией в Венесуэле — пять изображений и два видео. Один из ИИ-снимков изображает солдата рядом с Мадуро с черным мешком на голове, а одно из видео, якобы снятое в Венесуэле, на самом деле было записано на военной базе Форт-Брэгг в США. По данным сервиса, только в X эти материалы набрали более 14 млн просмотров.

Кроме того, в соцсетях появились старые записи, выдаваемые за актуальные. Так, ультраправый блогер Лора Лумер опубликовала видео с демонтажем плаката с изображением Мадуро, утверждая, что кадры сделаны после удара США, однако выяснилось, что ролик был снят в 2024 году.

Еще один инфлюенсер Алекс Джонс разместил видео с массовым скоплением людей в Каракасе, заявив, что это празднование свержения Мадуро. Однако пользователи X с помощью функции Community Notes указали, что записи не менее 1,5 лет, а сервисы проверки подтвердили, что кадры относятся к протестам после спорных выборов 2024 года.

Ранее рейтинг Трампа вырос после операции в Венесуэле.

