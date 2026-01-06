Размер шрифта
Стало известно, кто может получить «налоговый кешбэк» в 2026 году

РИА Новости: кешбэк получат семьи с доходом до 106,4 тысячи рублей в месяц
С января текущего года «налоговый кешбэк» станет доступен семьям с двумя родителями, чей совокупный месячный доход не превышал 106,4 тысячи рублей. Об этом пишет РИА Новости.

Право на выплату будет предоставляться при условии, что среднедушевой доход семьи не превышает 1,5 прожиточного минимума. Исходя из федерального прожиточного минимума в России на 2025 год (17,7 тысячи рублей на человека), для получения налоговой льготы среднедушевой доход в семье из четырех человек не должен превышать 26,6 тысячи рублей.

Таким образом, максимальный совокупный доход семьи из четырех человек, претендующей на «налоговый кешбэк», ограничен суммой в 106,4 тысячи рублей в месяц, или 1,28 миллиона рублей в год до уплаты налогов. Для неполных семей с одним родителем и двумя и более детьми этот доходный порог снижен до 79,8 тысячи рублей.

Предлагаемая форма поддержки заключается в возврате разницы между суммой НДФЛ, рассчитанной по стандартной ставке в 13%, и суммой, исчисленной по льготной ставке в 6%, в конце календарного года.

Ранее Путин поручил разработать меры помощи семьям так, чтобы льготы зависели от количества детей.

