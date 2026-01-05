Мадуро заявил о своей невиновности на первом судебном заседании. Онлайн

Взрывы произошли в четвертый раз за день в подконтрольном Киеву городе Херсоне, сообщило издание «Общественное. Новости».
🔴 Минобороны: с 16:00 мск до 20:00 мск средствами ПВО перехвачены и уничтожены 42 украинских БПЛА
▪️ 16 БПЛА – над территорией Белгородской области,
▪️ 7 БПЛА – над территорией Курской области,
▪️ 6 БПЛА – над территорией Рязанской области,
▪️ 5 БПЛА – над территорией Московского региона, в том числе 2, летевших на Москву,
▪️ 4 БПЛА – над территорией Ростовской области,
▪️ 2 БПЛА – над территорией Тульской области,
▪️ 1 БПЛА – над территорией Брянской области,
▪️ 1 БПЛА – над территорией Воронежской области.
Первое заседание по делу Мадуро завершилось.
CNN: адвокат заявил о наличии у Мадуро проблем со здоровьем, требующих внимания.
Адвокат заявил, что Сильвия Флорес получила перелом ребер в ходе захвата американскими военными.
Судья обязал Николаса Мадуро явиться в суд 17 марта для проведения слушаний.
Мадуро на данный момент не просит об освобождении, заявил его адвокат.
Судья согласился назначить посещение Мадуро консульскими работниками Венесуэлы.
Жена Николаса Мадуро Силия Флорес также не признает себя виновной по делу о незаконном обороте кокаина в США.
Николас Мадуро заявил, что остается президентом Венесуэлы, и «честным человеком».
Мадуро заявил, что не видел обвинительное заключение и не знает своих прав.
❗Fox News: cудья прервал выступление Мадуро.
❗️Мадуро заявил о своей невиновности по предъявленным ему обвинениям.
Николас Мадуро выступает в суде на испанском языке, он заявил, что был похищен и назвал себя «военнопленным».
«Я президент Венесуэлы, и я считаю себя военнопленным. Меня захватили в моём доме в Каракасе», — сказал он.
Fox News: Мадуро доставлен в зал суда в Нью-Йорке, на нем нет наручников.
Начало судебного процесса над Николасом Мадуро может затянуться до 2027 года, пишет агентство Bloomberg. На сегодняшнем первичном заседании будет установлен только график изучения доказательств Минюста США, а также рассмотрен вопрос залога для Мадуро, который считается маловероятным.
CNN: Николас Мадуро нанял адвоката Барри Поллака, с помощью которого основатель сервиса Wikileaks Джулиан Ассанж в 2024 году заключил сделку с Минюстом США, позволившую ему выйти на свободу.
❗CNN: вертолет с президентом Венесуэлы Николасом Мадуро прибыл к зданию Федерального суда Нью-Йорка.