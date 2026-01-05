Размер шрифта
Мадуро заявил о своей невиновности на первом судебном заседании. Онлайн

Суд над Николасом Мадуро в Нью-Йорке
Сотрудники правоохранительных органов выводят задержанного президента Венесуэлы Николаса Мадуро из вертолета перед доставкой в федеральный суд Манхэттена, Нью-Йорк, 5 января 2026 года
Eduardo Munoz/Reuters

В Федеральном суде Нью-Йорка прошло первое заседание суда по делу президента Венесуэлы Николаса Мадуро. Против Мадуро и его супруги выдвинуты обвинения в «наркотерроризме», хранении оружия и контрабанде наркотиков, заявила генеральный прокурор США Пэм Бонди. Судья обязал Мадуро явиться в суд 17 марта для проведения слушаний. «Газета.Ru» вела онлайн.

Трансляция
Автообновление
21:20

Взрывы произошли в четвертый раз за день в подконтрольном Киеву городе Херсоне, сообщило издание «Общественное. Новости».

21:00

🔴 Минобороны: с 16:00 мск до 20:00 мск средствами ПВО перехвачены и уничтожены 42 украинских БПЛА

▪️ 16 БПЛА – над территорией Белгородской области,
▪️ 7 БПЛА – над территорией Курской области,
▪️ 6 БПЛА – над территорией Рязанской области,
▪️ 5 БПЛА – над территорией Московского региона, в том числе 2, летевших на Москву,
▪️ 4 БПЛА – над территорией Ростовской области,
▪️ 2 БПЛА – над территорией Тульской области,
▪️ 1 БПЛА – над территорией Брянской области,
▪️ 1 БПЛА – над территорией Воронежской области.

20:39

Первое заседание по делу Мадуро завершилось.

20:38

CNN: адвокат заявил о наличии у Мадуро проблем со здоровьем, требующих внимания.

20:37

Адвокат заявил, что Сильвия Флорес получила перелом ребер в ходе захвата американскими военными.

20:34

Судья обязал Николаса Мадуро явиться в суд 17 марта для проведения слушаний.

20:33

Мадуро на данный момент не просит об освобождении, заявил его адвокат.

20:29

Судья согласился назначить посещение Мадуро консульскими работниками Венесуэлы.

20:24

Жена Николаса Мадуро Силия Флорес также не признает себя виновной по делу о незаконном обороте кокаина в США.

20:23

Николас Мадуро заявил, что остается президентом Венесуэлы, и «честным человеком».

20:20

Мадуро заявил, что не видел обвинительное заключение и не знает своих прав.

20:16

❗Fox News: cудья прервал выступление Мадуро.

20:15

❗️Мадуро заявил о своей невиновности по предъявленным ему обвинениям.

20:15

Николас Мадуро выступает в суде на испанском языке, он заявил, что был похищен и назвал себя «военнопленным».

«Я президент Венесуэлы, и я считаю себя военнопленным. Меня захватили в моём доме в Каракасе», — сказал он.

20:10

Fox News: Мадуро доставлен в зал суда в Нью-Йорке, на нем нет наручников.

20:00

Начало судебного процесса над Николасом Мадуро может затянуться до 2027 года, пишет агентство Bloomberg. На сегодняшнем первичном заседании будет установлен только график изучения доказательств Минюста США, а также рассмотрен вопрос залога для Мадуро, который считается маловероятным.

19:33

CNN: Николас Мадуро нанял адвоката Барри Поллака, с помощью которого основатель сервиса Wikileaks Джулиан Ассанж в 2024 году заключил сделку с Минюстом США, позволившую ему выйти на свободу.

16:00

CNN: вертолет с президентом Венесуэлы Николасом Мадуро прибыл к зданию Федерального суда Нью-Йорка.
 
