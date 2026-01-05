Мадуро заявил о своей невиновности на первом судебном заседании. Онлайн

20:15

Николас Мадуро выступает в суде на испанском языке, он заявил, что был похищен и назвал себя «военнопленным» .

«Я президент Венесуэлы, и я считаю себя военнопленным. Меня захватили в моём доме в Каракасе», — сказал он.