Безумная концовка: определился чемпион мира по хоккею среди команд U20

Сборная Швеции стала победительницей молодежного чемпионата мира по хоккею среди игроков не старше 20 лет. В финале она одержала победу над соперниками из Чехии со счетом 4:2.

«Тре крунур» последовательно забросили три шайбы в каждом из периодов: по очереди отличились Каспер Юстовора, Виктор Эклунд и Саша Бумедьенн. Чехи за весь матч создали несколько опасных моментов, но в целом уступали позиционно и не могли ничего противопоставить оппонентам. Однако незадолго до сирены при игре без вратаря Адам Иржичек размочил счет. Две минуты спустя Матей Кубиэса подарил чехам надежду: до конца оставалось 23 секунды.

Тем не менее, чуда не произошло. В последней атаке чешские хоккеисты потеряли шайбу в чужой зоне, ее подхватил Ивар Штенберг и поразил чужие ворота. Таким образом, финальная сирена зафиксировала счет 4:2 в пользу сборной Швеции, которая завоевала титул чемпиона мира.

Отметим, что впервые с 2016 года в финале не оказалось ни команды США, ни канадцев. Сборная Канады чуть раньше выиграла бронзу, победив в матче за третье место финнов — 6:3.

