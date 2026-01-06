Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Операция США в Венесуэле и захват МадуроПереговоры о мире на Украине

Безумная концовка: определился чемпион мира по хоккею среди команд U20

Сборная Швеции выиграла молодежный чемпионат мира по хоккею
IIHF

Сборная Швеции стала победительницей молодежного чемпионата мира по хоккею среди игроков не старше 20 лет. В финале она одержала победу над соперниками из Чехии со счетом 4:2.

«Тре крунур» последовательно забросили три шайбы в каждом из периодов: по очереди отличились Каспер Юстовора, Виктор Эклунд и Саша Бумедьенн. Чехи за весь матч создали несколько опасных моментов, но в целом уступали позиционно и не могли ничего противопоставить оппонентам. Однако незадолго до сирены при игре без вратаря Адам Иржичек размочил счет. Две минуты спустя Матей Кубиэса подарил чехам надежду: до конца оставалось 23 секунды.

Тем не менее, чуда не произошло. В последней атаке чешские хоккеисты потеряли шайбу в чужой зоне, ее подхватил Ивар Штенберг и поразил чужие ворота. Таким образом, финальная сирена зафиксировала счет 4:2 в пользу сборной Швеции, которая завоевала титул чемпиона мира.

Отметим, что впервые с 2016 года в финале не оказалось ни команды США, ни канадцев. Сборная Канады чуть раньше выиграла бронзу, победив в матче за третье место финнов — 6:3.

Ранее стало известно, как изменилась зарплата Кузнецова после перехода в «Салават Юлаев»

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27566815_rnd_5",
    "video_id": "record::7d946fbc-05ae-4909-906a-536ac3635594"
}
 
Теперь вы знаете
Мягкие диваны и поза нога на ногу. Как мы сами незаметно разрушаем свои спины
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+