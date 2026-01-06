Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Операция США в Венесуэле и захват МадуроПереговоры о мире на Украине
Новости. Общество

Мошенники научились блокировать карты россиян от имени банков

МВД предупредило о мошенничестве с блокировкой банковских карт
Ilya Naymushin/Reuters

В России зафиксированы случаи мошенничества, при которых злоумышленники блокируют банковские карты в корыстных целях. Об этом ТАСС сообщили в пресс-центре МВД РФ.

В ведомстве уточнили, что преступники используют процедуру безопасности самих банков. Предварительно получив персональные данные человека, они обращаются в кредитную организацию от его имени, заявляя об утере карты или якобы несанкционированных операциях, что приводит к ее временной блокировке.

После этого мошенники выходят на связь с владельцем карты, вводят его в заблуждение, утверждая, что все счета полностью заблокированы, и оказывают психологическое давление. Под предлогом «разблокировки» или «защиты» средств злоумышленники требуют передать им деньги.

В МВД отметили, что ключевая особенность схемы заключается в создании у потерпевшего ложного впечатления, будто инициатором блокировки выступил именно банк, тогда как на самом деле запрос был направлен самими мошенниками, действовавшими от имени клиента.

Ранее россиян предупредили о схеме хищений через ссылки под предлогом сдачи квартиры.

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27566983_rnd_5",
    "video_id": "record::abe70da1-9c98-4795-a34c-232f29c1bf53"
}
 
Теперь вы знаете
Мягкие диваны и поза нога на ногу. Как мы сами незаметно разрушаем свои спины
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+