Мошенники научились блокировать карты россиян от имени банков

В России зафиксированы случаи мошенничества, при которых злоумышленники блокируют банковские карты в корыстных целях. Об этом ТАСС сообщили в пресс-центре МВД РФ.

В ведомстве уточнили, что преступники используют процедуру безопасности самих банков. Предварительно получив персональные данные человека, они обращаются в кредитную организацию от его имени, заявляя об утере карты или якобы несанкционированных операциях, что приводит к ее временной блокировке.

После этого мошенники выходят на связь с владельцем карты, вводят его в заблуждение, утверждая, что все счета полностью заблокированы, и оказывают психологическое давление. Под предлогом «разблокировки» или «защиты» средств злоумышленники требуют передать им деньги.

В МВД отметили, что ключевая особенность схемы заключается в создании у потерпевшего ложного впечатления, будто инициатором блокировки выступил именно банк, тогда как на самом деле запрос был направлен самими мошенниками, действовавшими от имени клиента.

