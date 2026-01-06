Размер шрифта
В Белом доме усомнились в праве Дании на Гренландию

Стивен Миллер: правомочность контроля Дании над Гренландией сомнительна
Evelyn Hockstein/Reuters

Заместитель главы администрации США Стивен Миллер поставил под сомнение легитимность контроля Дании над Гренландией. В интервью CNN он задался вопросом о правовых основаниях, на которых Дания получила власть над островом, и назвал Гренландию «колонией Дании».

«Реальный вопрос в том, по какому праву Дания получила контроль над Гренландией?», — задался вопросом чиновник.

По мнению Миллера, интересы безопасности Арктики и НАТО требуют, чтобы Гренландия вошла в состав США.

Он выразил уверенность, что аннексия острова не потребует применения военной силы, ссылаясь на немногочисленность населения Гренландии, насчитывающего около 30 тысяч человек.

До этого издание Politico сообщало о возможности принятия Соединенными Штатами мер, направленных на установление контроля над Гренландией в ближайшем будущем.

Гренландия до 1953 года была датской колонией. Сегодня она является автономной частью Королевства Дания. В 2009 году остров получил право на самоуправление и независимость в принятии решений по внутренней политике.

Ранее в Дании предупредили о «конце НАТО» в случае нападения США на Гренландию.

