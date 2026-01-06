Размер шрифта
В Совфеде заинтересовались реакцией Европы на заявление США о Западном полушарии

Косачев заявил, что ждет реакцию Европы на слова США об «их» Западном полушарии
Илья Питалев/РИА Новости

Российский сенатор Константин Косачев заинтересовался реакцией стран Европы на заявление Госдепа США о том, что Западное полушарие якобы является зоной интересов Вашингтона. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

«Помимо кричащего противоречия со всеми возможными и невозможными нормами и правилами возникает вопрос: а как к этому отнесутся бывшие колониальные державы из Европы, на языках которых говорит подавляющее большинство государств Западного полушария», — написал он.

Косачев отметил, что особенно любопытно будет проследить за комментариями на официальных сайтах МИД Великобритании, Испании, Португалии, Франции, Германии и Италии.

5 января госдепартамент США на странице в соцсети X официально объявил Западное полушарие исключительной зоной интересов своей страны.

До этого глава американского Госдепа Марко Рубио заявил, что страна ведет войну не с Венесуэлой, а с наркокартелями, а именно пресечение незаконного оборота наркотиков было целью американской операции в стране. Он подчеркнул, что Вашингтону не нужна венесуэльская нефть, но он будет ее контролировать, чтобы ограничить влияние на эту отрасль своих «противников»: России, Китая и Ирана.

3 января США предприняли масштабную операцию в Венесуэле, в результате которой президент Николас Мадуро и его супруга Силия Флорес были задержаны и доставлены в Нью-Йорк. Дональд Трамп заявил, что Мадуро и Флорес предстанут перед судом по обвинениям в «наркотерроризме» и создании угрозы для США. На судебном заседании в Нью-Йорке Мадуро и его супруга отвергли все предъявленные обвинения, заявив о своей невиновности.

Ранее в Белом доме усомнились в праве Дании на Гренландию.

