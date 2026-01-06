Очевидцы сообщили о вспышках и взрывах в небе над Пензой

SHOT: над Пензой прозвучало несколько взрывов, в городе работают системы ПВО

В ночь на 6 января над Пензой были зафиксированы сильные взрывы. Об этом сообщает Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

По информации источника, в небе прозвучало около десяти взрывов. Они начали раздаваться после двух часов ночи. Очевидцы также сообщили о ярких вспышках и звуках пролета дронов. По предварительным данным, в городе отражали атаку украинских беспилотников.

Сведений о пострадавших и разрушениях на данный момент не поступало.

Это уже вторая волна атаки на город. Накануне вечером губернатор области Олег Мельниченко сообщал, что над регионом сбили три беспилотника. Местный аэропорт закрыли на вылет и прием рейсов — воздушная гавань до сих пор не работает.

Этой же ночью в Волховском районе Ленинградской области средства радиоэлектронной борьбы нейтрализовали беспилотный летательный аппарат.

Ранее средства ПВО за три часа сбили 55 украинских БПЛА над регионами России.