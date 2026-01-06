СМИ назвали причину стрельбы в центре Каракаса

РИА Новости: стрельба в Каракасе связана с дронами, столкновений нет

Стрельба в центре венесуэльской столицы Каракасе была спровоцирована появлением незарегистрированных дронов. Речи о столкновении в городе нет, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в правительстве страны.

«Произошедшее в центре Каракаса было вызвано беспилотниками, пролетавшими над районом без разрешения, и предупредительными выстрелами полиции. Конфронтации не было, вся страна находится в состоянии полного спокойствия», — заявил источник.

NBC News отмечает, что США пристально отслеживают информацию о стрельбе в столице Венесуэлы. Источники в американской администрации подчеркивают непричастность Вашингтона к данному инциденту.

До этого сообщалось, что в Каракасе, в районе правительственных зданий, началась эвакуация в связи со стрельбой. Деятельность расположенных там предприятий была приостановлена, доступ в близлежащие районы перекрыт. Находящиеся в зданиях люди вынуждены оставаться внутри, ожидая нормализации ситуации.

Незадолго до стрельбы в небе над президентским дворцом был замечен беспилотный летательный аппарат. Очевидцы сообщают о передвижении колонны военной техники, включая бронетехнику, по направлению к правительственному кварталу.

Ранее в Венесуэле для отражения атаки были мобилизованы более 4 млн человек.