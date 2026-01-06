Размер шрифта
Над пятью районами Ростовской области уничтожили беспилотники

Слюсарь: в нескольких районах Ростовской области уничтожены БПЛА
Evgeniy Maloletka/AP

В Каменском, Чертковском, Тарасовском, Боковском и Шолоховском районах Ростовской области средствами ПВО были уничтожены беспилотники. Об этом заявил губернатор региона Юрий Слюсарь в своем Telegram-канале.

«По информации, полученной от Министерства обороны РФ, в указанных районах Ростовской области произведено уничтожение и подавление БПЛА», – уточнил глава региона.

В настоящее время ведется сбор и анализ данных о возможных последствиях произошедшего.

В ночь на 6 декабря в Твери беспилотный летательный аппарат упал на жилое здание. Со слов очевидцев, перед происшествием были слышны пять взрывов в воздухе. Вслед за этим беспилотник столкнулся с девятиэтажным жилым домом, поразив его верхнюю часть. Столкновение привело к возгоранию, а фрагменты поврежденного аппарата разлетелись по территории, прилегающей к дому.

На место происшествия оперативно прибыли экстренные службы — пожарно-спасательные подразделения и медики.

Ранее средства ПВО за 3 часа сбили 55 украинских БПЛА над регионами России.

