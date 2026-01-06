Средства РЭБ подавили в Пензе пять дронов

Мельниченко: на территории Пензы подавлено пять беспилотников

Средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ) подавили на территории Пензы пять беспилотных летательных аппаратов. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Пензенской области Олег Мельниченко.

Он уточнил, что на месте падения беспилотников работают службы экстренного реагирования.

Губернатор призвал жителей региона не паниковать, не распространять слухи и доверять только проверенной информации.

6 января Мельниченко сообщил, что силы противовоздушной обороны уничтожили над Пензенской областью три беспилотника.

В этот же день стало известно, что в Волховском районе Ленинградской области средства радиоэлектронной борьбы нейтрализовали беспилотный летательный аппарат.

5 января средства ПВО министерства обороны России сбили дрон в Тульской области.

Ранее средства ПВО за 3 часа сбили 55 украинских БПЛА над регионами России.