Новости политики

В Госдуме сообщили о панической атаке Зеленского

Депутат Шеремет назвал слова Зеленского о конфликте с Россией панической атакой
Efrem Lukatsky/AP

Слова украинского лидера Владимира Зеленского о том, что Украина якобы готова к двум вариантам развития событий конфликта с Россией, являются проявлением панической атаки. Об этом заявил депутат Госдумы от Крыма Михаил Шеремет в беседе с РИА Новости.

«У Зеленского начались очередные панические атаки на фоне ухудшающей для украинских неонацистов обстановки на фронте и коррупционных злодеяний», — сказал парламентарий.

По его мнению, отсюда в офисе Зеленского начали происходить срочные смещения и перестановки, а также участились «мстительные террористические атаки» Вооруженных сил Украины (ВСУ) на гражданскую инфраструктуру и мирное население России. Шеремет считает, что Зеленский сознательно спекулирует на теме новых мирных инициатив, чтобы выиграть время для передышки и торгов.

4 января Владимир Зеленский указал на то, что Украина якобы готова как к дипломатическому решению конфликта с Россией, так и к «продолжению активной обороны», если давление на РФ со стороны союзников Киева окажется недостаточным. Украинский лидер отметил, что Киев стремится к мирному урегулированию ситуации, однако свою силу «никому не отдаст».

Ранее WP узнала о «жестоком и оскорбительном» тоне Трампа в разговоре с Зеленским.

