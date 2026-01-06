Размер шрифта
В Липецкой области после падения БПЛА произошло возгорание на промышленном объекте

Артамонов: после падения дрона произошло возгорание на промышленном объекте
Inna Varenytsia/Reuters

Падение беспилотного летательного аппарата привело к возгоранию промышленного объекта в Липецкой области. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Игорь Артамонов.

Инцидент произошел в Усманском округе.

Губернатор отметил, что, по предварительной информации, пострадавших нет. На месте происшествия работают оперативные службы.

6 января сообщалось, что в Твери беспилотный летательный аппарат (БПЛА), принадлежащий Вооруженным силам Украины (ВСУ), попал в многоквартирный жилой дом.

Накануне в городе Елец Липецкой области произошло попадание обломков БПЛА в несколько многоквартирных домов. Одна женщина получила баротравму в результате инцидента и была доставлена в больницу для оказания необходимой медицинской помощи. Также были повреждены оконные стекла в квартирах.

Ранее средства ПВО за 3 часа сбили 55 украинских БПЛА над регионами России. 

