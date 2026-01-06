«Георгий Победоносец» снова стал самой популярной инвестиционной монетой в России

Золотая монета «Георгий Победоносец» номиналом 50 рублей вновь стала самой популярной в России инвестиционной монетой. Об этом РИА Новости сообщили в пресс-службе «Гознака».

В прошлом году продажи этой монеты весом 7,78 грамма, или 1/4 тройской унции золота, составили 68% от общего количества проданных монет в сервисе, что подтверждает статус самого популярного и узнаваемого среди физических лиц инструмента для инвестиций в драгоценные металлы.

При этом в пресс-службе «Гознака» отметили, что с каждым годом популярность «Георгия Победоносца» постепенно снижается. Так, в 2024 году его доля составляла 71%, а в 2023 году — 83%. Эта тенденция связана, в частности, как с расширением ассортимента продаваемых «Гознаком» монет, так и с появлением более доступных для покупки золотых инвестиционных монет меньшего размера. Монеты разного веса позволяют инвесторам формировать более сбалансированный портфель, не основываясь лишь на одном каком-то номинале.

31 декабря глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков заявил, что считает рискованным занятием инвестирование в золото на пике его стоимости.

