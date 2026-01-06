Карты «Мир» могут заработать в Намибии

Власти Намибии могут рассмотреть возможность использования платежных карт «Мир» для российских туристов. Об этом в беседе с РИА Новости сообщила посол Намибии в России Моника Ндилиавике Нашанди.

По ее словам, этот вопрос может быть вынесен на обсуждение, если такая мера поможет развитию туристических связей между двумя странами. Дипломат отметила, что Намибия готова изучить подобную инициативу и оценить ее практическую реализуемость.

Нашанди также подчеркнула, что одной из приоритетных задач посольства остается привлечение большего числа туристов из России. Она указала, что россияне уже посещают Намибию, однако власти страны заинтересованы в росте турпотока.

До этого Россия и Таиланд продвинулись в обсуждении возможности использования карт платежной системы «Мир» в королевстве. В тайском посольстве в Москве отметили, что запуск карты облегчит обмен товарами и инвестициями.

В середине декабра на Мальдивах начали принимать карты «Мир» для оплаты услуг в гостиницах. Туристы обнаружили, что расплатиться российскими картами можно в одном из четырехзвездочных отелей на островах. Так, с их помощью можно оплатить массаж и мини-бар. Комиссия составляет 3%.

