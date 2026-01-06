В Роснедрах рассказали о запасах золота и серебра в России

Темпы воспроизводства драгоценных металлов в России опережают их ежегодную добычу. Об этом сообщил РИА Новости руководитель Федерального агентства по недропользованию (Роснедра) Олег Казанов.

«Мы восстанавливаем сырьевую базу опережающими темпами», — сказал собеседник агенства.

По словам Казанова, прирост запасов золота в 2024 году в стране составил 542 тонны, когда как объем добычи этого драгоценного металла достиг 477,6 тонны. По серебру, как отметил глава Роснедр, разрыв оказался значительнее: новые запасы оцениваются в 4,4 тысячи тонн при добыче в 2,4 тысячи тонны.

До этого в Роснедрах сообщили об открытии крупных месторождений драгоценных металлов в России. По данным агентства, ежегодно силами недропользователей и государства удается открывать порядка 200 новых месторождений твердых полезных ископаемых. Специалисты сообщили, что 2025 год не стал исключением, поскольку на баланс было поставлено более 200 месторождений. В Роснедрах подчеркнули, что это подтверждает эффективность общей работы бизнеса и власти в сфере геологоразведки.

