Врач назвал допустимое количество конфет для детей

Врач Хатшуков: детям можно съедать не более трех конфет в день

Детям рекомендуется давать не более трех конфет в день, при этом оптимально угощать их сладостями не ежедневно, а два-три раза в неделю. Об этом сообщил РИА Новости ассистент кафедры пропедевтики детских болезней Института материнства и детства Пироговского университета Заур Хатшуков.

По его словам, детям в возрасте от трех до шести лет допустимо давать одну конфету или небольшое печенье в день, лучше после основного приема пищи, а не между ними. После употребления сладкого он советует полоскать рот водой.

Для детей семи-десяти лет допустима одна-две небольшие конфеты в день, однако важно не превращать это в регулярную привычку, посоветовал специалист. Подросткам старше десяти лет можно не более двух-трех конфет в день, при этом ключевым становится формирование осознанного отношения к питанию и понимания возможных последствий.

Эксперт подчеркнул, что указанные нормы являются предельно допустимыми для здоровых детей и не должны рассматриваться как ежедневная норма. В идеале, по его словам, сладости стоит предлагать детям лишь несколько раз в неделю.

Хатшуков также уточнил, что эти рекомендации не распространяются на детей младше трех лет. Для них промышленные сладости не рекомендованы вовсе, а источником сладкого вкуса должны быть фрукты, ягоды, а также в редких случаях домашнее варенье или пастила в минимальных количествах.

