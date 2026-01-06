Размер шрифта
СМИ узнали, что США хотят предложить Гренландии сделку

Economist: США хотят предложить Гренландии Договор о свободной ассоциации
Dado Ruvic/Reuters

Администрация президента Дональда Трампа разрабатывает для Гренландии Договор о свободной ассоциации (COFA), аналогичный тем, что действуют между Вашингтоном и некоторыми островными государствами Тихого океана. Об этом сообщает Economist.

Такие договоры обеспечивают американским военным исключительное право доступа к территориальным водам и воздушному пространству этих стран, взамен на экономическую и финансовую помощь со стороны США.

Дания, в составе которой Гренландия является автономной территорией, подчеркивает, что на острове уже функционирует американская военная база. Хотя соглашение с Копенгагеном не устанавливает ограничений на численность американских военных, значительное расширение военного присутствия, скорее всего, потребует одобрения датской стороны, отмечает издание.

Сообщается, что представители администрации США пытались наладить прямые переговоры с правительством Гренландии, однако пока что получили отказ.

До этого издание Politico сообщало о возможности принятия Соединенными Штатами мер, направленных на установление контроля над Гренландией в обозримом будущем. Согласно информации газеты, реализация подобного сценария вероятна в период, предшествующий ноябрьским промежуточным выборам в США, либо в преддверии празднования 250-летия независимости страны, намеченного на 4 июля.

Ранее в Дании предупредили о «конце НАТО» в случае нападения США на Гренландию.

