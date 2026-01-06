Ветврач объяснил, каким животным зимой необходимы куртки для прогулок

Одежда для животных в холодное время года нередко воспринимается как модный аксессуар, однако в ряде случаев она действительно необходима и выполняет защитную функцию. Потребность в куртках и комбинезонах напрямую связана с особенностями терморегуляции питомца, породой, возрастом, состоянием здоровья и условиями прогулок, рассказал «Газете.Ru» доктор ветеринарных наук, профессор кафедры ветеринарной медицины Университета РОСБИОТЕХ Андрей Руденко.

«В первую очередь, одежда показана животным с короткой или редкой шерстью и отсутствием подшерстка. Такие питомцы быстрее теряют тепло, особенно при ветре, высокой влажности и отрицательных температурах. Мелкие породы также более уязвимы к холоду из-за небольшой массы тела и высокой скорости теплоотдачи. Даже при непродолжительных прогулках у них возрастает риск переохлаждения, что может привести к воспалительным заболеваниям дыхательных путей, мочеполовой системы и суставов», — заявил он.

Отдельного внимания требуют пожилые животные, а также питомцы после операций или с хроническими заболеваниями. У них нередко нарушена терморегуляция, снижена мышечная активность и замедлены обменные процессы. В таких условиях холод становится дополнительным стрессовым фактором, способным спровоцировать обострение артрита, проблем с позвоночником или ослабление иммунной защиты. Для этих животных защитная одежда во время прогулок может быть частью профилактики осложнений.

«Еще одна группа риска — низкорослые и декоративные породы. Их грудь и живот находятся близко к поверхности земли, где температура ниже, а воздействие влаги, снега и реагентов значительно сильнее. Контакт кожи с агрессивными химическими веществами, которыми обрабатывают тротуары зимой, может вызывать раздражения, дерматиты и микротрещины. Куртка или комбинезон в этом случае снижает не только риск переохлаждения, но и контакт с внешними раздражителями», — отметил эксперт.

При этом одежда должна быть подобрана правильно. Она не должна сковывать движения, мешать естественной походке или давить на грудную клетку и суставы. Некачественные или тесные изделия могут привести к перегреву, натиранию кожи и даже нарушению кровообращения. Особенно важно учитывать уровень активности питомца: активным животным при интенсивном движении требуется более легкая защита, чем тем, кто гуляет медленно и недолго.

«Важно понимать, что для животных с плотной шерстью и хорошо развитым подшерстком, особенно адаптированных к холодному климату, одежда чаще всего не нужна. Их организм способен самостоятельно поддерживать комфортную температуру тела, а дополнительная изоляция может нарушать естественные механизмы терморегуляции. В таких случаях куртки могут использоваться лишь при экстремальных погодных условиях или в ситуациях длительного пребывания на холоде без движения», — заявил Руденко.

Таким образом, решение о необходимости одежды для прогулок должно приниматься индивидуально. Куртка для животного — это не элемент моды, а средство защиты, которое оправдано при определённых условиях. Грамотно подобранная одежда помогает снизить риски переохлаждения, защитить кожу и поддержать общее состояние здоровья питомца в зимний период, но при отсутствии показаний она не является обязательной и может даже навредить.

Ранее ветеринар рассказала, как ухаживать за лапами собаки в холодный сезон.