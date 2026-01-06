ЦРУ назвало Трампу кандидатов на управление Венесуэлой

Разведка ЦРУ пришла к выводу, что ближайшие соратники президента Венесуэлы Николаса Мадуро лучше всего подходят для управления страной, чтобы сохранить стабильность. Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

Как сообщает издание, доклад ЦРУ был предоставлен президенту США Дональду Трампу и узкому кругу чиновников администрации за несколько недель до военной операции в Венесуэле. В документе в основном говорилось о том, как Мадуро может лишиться должности, но отмечалась и в целом ситуация в стране.

Тогда аналитики пришли к выводу, что лидер оппозиции — Эдмундо Гонсалес, который считается фактическим победителем выборов в 2024 году, а также нобелевский лауреат Мария Корина Мачадо не справятся с управлением страной и контролем над силовыми структурами.

WSJ считает, что именно этот анализ стал причиной того, что после военной операции Трамп поддержал не Мачадо, а вице-президента Делси Родригес, принесшею присягу 6 января в качестве временного президента Венесуэлы. В документе также назывались имена двух других высокопоставленных чиновников. По данным издания, речь может здесь может идти о министре внутренних дел Диосдадо Кабельо и министре обороны Владимире Падрино Лопесе.

3 января США предприняли масштабную операцию в Венесуэле, в результате которой президент Николас Мадуро и его супруга Силия Флорес были задержаны и доставлены в Нью-Йорк. Дональд Трамп заявил, что Мадуро и Флорес предстанут перед судом по обвинениям в «наркотерроризме» и создании угрозы для США. На судебном заседании в Нью-Йорке Мадуро и его супруга отвергли все предъявленные обвинения, заявив о своей невиновности.

Ранее рейтинг Трампа вырос после операции в Венесуэле.