Стармер поддержал премьер-министра Дании по вопросу Гренландии

Премьер Стармер: Фредериксен права насчет будущего Гренландии
Премьер-министр Великобритании Кир Стармер поддержал премьер-министра Дании Метте Фредериксен, которая предупредила, что НАТО прекратит свое существование, если США нападут на Гренландию. Свою позицию он изложил телеканалу Sky News.

Кир Стармер отметил, что будущее Гренландии принадлежит самому острову и Дании.

«Дания — близкий европейский союзник, близкий союзник по НАТО. Поэтому будущее должно принадлежать Гренландии, Королевству Дания, и только им», — подчеркнул он.

Также Стармер добавил, что поддерживает Метте Фредериксен и что она «права насчет будущего Гренландии».

В январе 2026 года президент США Дональд Трамп отметил, что ЕС нуждается в передаче Гренландии США, чтобы обеспечить свою оборону. Также он уверен, что Гренландия нужна для обороны самих США.

Фредериксен в интервью Danmarks Radio заявила, что «если одна страна НАТО нападет на другую страну НАТО, все закончится».

Премьер-министр Гренландии Йенс-Фредерик Нильсен также назвал «неуважительными» заявления Трампа и призвал власти США прекратить угрозы, давление и разговоры об аннексии.

Издание Politico писало, что США могут предпринять шаги по установлению контроля над Гренландией в ближайшем будущем. Это может произойти до ноябрьских выборов в конгресс, а точнее в преддверии Дня независимости, который отмечают 4 июля.

Ранее в британском парламенте призвали осудить атаку Трампа на Венесуэлу.

