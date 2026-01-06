В Твери обломок дрона влетел в окна девятиэтажки. Один человек погиб, двое пострадали

В Твери беспилотник ВСУ попал в жилой дом, один человек погиб и двое пострадали

Обломок беспилотника врезался в жилую девятиэтажку в Твери. В результате удара и последующего пожара погиб один человек, еще двое получили травмы. Жителей соседних квартир эвакуировали. Пожар уже полностью потушен.

Обломок беспилотника попал в окна квартиры девятиэтажного жилого дома в Твери. О произошедшем сообщил временно исполняющий обязанности губернатора Тверской области Виталий Королев. По его словам, в результате инцидента погиб один человек.

После попадания обломков в одной из квартир начался пожар. Возгорание удалось оперативно потушить. Из соседней квартиры спасли пострадавшего. После происшествия жителей соседних квартир эвакуировали. Власти сообщали, что людям оказывается необходимая помощь. На месте работали подразделения МЧС, сотрудники экстренных и коммунальных служб.

Что известно о пострадавших

К настоящему времени пожар в квартире многоэтажного жилого дома полностью ликвидирован. Для координации действий была организована работа оперативного штаба, территория вокруг дома находилась под контролем экстренных служб.

По словам врио губернатора Королева, двое пострадавших были доставлены в больницу. Изначально о произошедшем сообщил Telegram-канал Baza. По словам очевидцев, на которых ссылается канал, в небе слышали около пяти взрывов, а затем дрон ударил по девятиэтажке — прилет пришелся на верхние этажи. После удара вспыхнул пожар и обломки разлетелись по двору.

Дроны над Тверской областью

Тверская область не впервые становится целью атак беспилотников. За прошедший год в регионе фиксировались как единичные инциденты, так и крупные удары, приводившие к масштабным разрушениям и человеческим жертвам. В последний раз власти сообщали о последствиях атаки беспилотника на жилой многоквартирный дом в Твери 12 декабря. Тогда, по словам врио губернатора Тверской области Виталия Королева, пострадали семь человек. Медицинская помощь оказывалась шести взрослым и одному ребенку, жителей дома эвакуировали.

«Дал поручения по организации всей необходимой помощи. Силы и средства работают. Выехал на место», — писал Королев.

Весной и летом 2025 года сообщения о пролетах и сбитых беспилотниках в регионе стали регулярными. В мае власти Твери заявили о нескольких дронах, сбитых в том числе в районе аэродрома Мигалово. Тогда силы ПВО сработали оперативно, и все цели были уничтожены на подлете.

В июне над Тверью отразили еще одну атаку дронов. Региональные власти сообщали, что силы ПВО перехватили шесть беспилотников, которые направлялись в сторону промышленных объектов. Все цели были уничтожены в воздухе, после чего следственные органы обследовали места падения обломков. В те же дни в нескольких районах отмечались кратковременные перебои с электричеством — местные администрации связывали их с работой систем противовоздушной обороны.

Одним из наиболее серьезных эпизодов стала атака осенью 2024 года в районе Торопца. Тогда беспилотники нанесли удар по складу боеприпасов, после чего произошла серия взрывов. По данным региональных властей, в результате этого инцидента пострадали 17 человек. Пожар на объекте тушили несколько часов, в районе были задействованы дополнительные силы МЧС.