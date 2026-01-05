«Я знаю, что такое война». Президент Колумбии пригрозил взять в руки оружие для защиты от Трампа

В ответ на угрозы президента США Дональда Трампа в адрес Колумбии глава страны Густаво Петро выразил готовность взять в руки оружие для защиты своей родины. Он убежден, что Трамп не сможет похитить его так же легко, как президента Венесуэлы Николаса Мадуро. Кроме того, американский президент сделал агрессивные заявления в адрес Кубы, Мексики и Гренландии.

Президент Колумбии Густаво Петро ответил на угрозы американского лидера Дональда Трампа захватить его как колумбийского президента Николаса Мадуро, выразив готовность взяться за оружие ради защиты родины. Соответствующий пост Петро опубликовал в соцсети X.

Политик напомнил, что в молодости в годы основных событий гражданской войны в Колумбии он состоял в партизанском объединении «Движение 19 апреля» (M-19), которое позже реорганизовалось в политическую партию «Демократический альянс М-19».

«Хотя я никогда не был военным, я знаю, что такое война и подпольная борьба. Я поклялся больше не брать в руки оружие после мирного соглашения 1989 года, но ради родины я вновь возьму оружие, которое не люблю»,

— написал Петро.

Он добавил, что в случае, если США начнут наносить авиаудары по населению страны, «в горах появятся тысячи партизан», а при насильственном аресте президента Колумбии американцами, как это было с Мадуро, Вашингтон «спустит с цепи народного ягуара».

Комментируя слова Трампа о том, что глава Колумбии якобы причастен к наркоторговле, Петро напомнил, что именно он распорядился провести самую крупную в мировой истории операцию по конфискации кокаина, а также остановил рост плантаций, засеянных кокаиновыми кустами, запустив для крестьян программу по добровольной замене культур. Он рассказал и о других средствах борьбы с наркоторговлей, а также добавил, что в его собственности есть всего один взятый в кредит дом, а информация о его банковских счетах находится в публичном доступе.

«Я безмерно верю в свой народ, и именно поэтому я попросил его защитить президента от любых незаконных актов насилия. Способ защитить себя — это захватить власть в каждом муниципалитете страны. Приказ силам безопасности — стрелять не по людям, а по захватчикам », — заявил глава Колумбии.

Угрозы Трампа

3 января, вскоре после проведения в Каракасе операции по захвату Мадуро, Трамп на пресс-конференции рекомендовал Петро «быть осторожнее». По словам главы Белого дома, президент Колумбии якобы причастен к производству кокаина и его поставкам в Соединенные Штаты.

Петро назвал эти слова клеветой, указав, что за 50 лет борьбы с наркокартелями он ни разу не был фигурантом ни одного дела о наркоторговле.

Госсекретарь США Марко Рубио в декабре в ходе итоговой пресс-конференции также обвинил Петро в наркоторговле. Помимо этого, по его словам, колумбийский лидер «не очень последователен в своих заявлениях», а сложности в отношениях с Вашингтоном возникают исключительно из-за личной позиции Петро, в то время как другие представители властей республики выступают за укрепление связей с Вашингтоном.

Колумбия — не единственная страна, получившая от Трампа угрозы после операции в Венесуэле. В частности, на пресс-конференции он назвал «интересной» ситуацией ни Кубе, добавив, что Вашингтон обсудит ее.

«Куба — интересный случай. Куба не очень хорошо сейчас себя чувствует. Система не очень хорошо работает. Люди там страдают. Думаю, мы в конце концов поговорим о Кубе, потому что Куба терпит неудачу как страна»,

— сказал президент США.

Однако позже в интервью газете New York Post он заверил, что не собирается нападать на островное государство. По его мнению, страна «падет сама по себе», поскольку «дела у Кубы идут очень плохо».

Также Трамп заявил, что Вашингтону «придется что-то сделать» с Мексикой , где, по его мнению, сильно влияние преступных картелей. Он утверждает, что власти страны предпринимают недостаточные усилия по борьбе с ними, из-за чего государство превратилось в канал поставок наркотиков в Штаты.

Президент Мексики Клаудия Шейнбаум отрицает обвинения Трампа, указав, что власти Мексики активно сотрудничают с США по борьбе с наркотрафиком. Позже на пресс-конференции она напомнила, что вмешательство Вашингтона в дела Латинской Америки никогда не приносило странам демократию и не обеспечивало благополучие и стабильность государств.

4 января в интервью журналу The Atlantic Трамп вновь заявил о притязаниях Вашингтона на Гренландию . По его словам, США «необходим» этот принадлежащий Дании остров для поддержания своей обороны.

В этот же день жена замглавы аппарата Белого дома по вопросам политики, советника президента США Стивена Миллера Кэти выложила в X карту Гренландии, окрашенную в цвета американского флага. Публикацию она сопроводила словом «скоро».

Премьер-министр Дании Мете Фредериксен в ответ на это выпустила заявление, в котором констатировала, что у США нет никакого права присваивать часть королевства:

«Поэтому настоятельно призываю США прекратить угрозы в отношении исторически близкого союзника и против другой страны и другого народа, который четко заявил, что не продается».

Премьер-министр Гренландии Йенс-Фредерик Нильсен назвал публикацию Миллер неуважительной, а также заверил жителей острова, что поводов для паники у них нет.