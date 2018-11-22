Источник назвал причину появления вертолетов над Кремлем

Вертолет, который днем 22 ноября вез сетку с грузом, выполнял тренировочный полет, передает ФАН со ссылкой на источник.

По мнению источника, ничего удивительного в этом событии нет.

«У нас, что первый раз вертолеты с территории Кремля взлетают? Что тут удивительного?» — заявил источник.

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Как отмечается, в ФСО полет вертолета со «статуями» комментировать не стали.

Ранее сообщалось, что территорию Москвы по ночам начнут патрулировать вертолеты.