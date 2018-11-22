Пассажир поезда Москва-Владивосток напал с ножом на полицейского

В Забайкальском крае пассажир поезда напал на полицейского, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на Следственный комитет.

По версии следствия, в поезде Москва — Владивосток в Забайкальском крае пьяный пассажир несколько раз ударил ножом в область грудной клетки и правой руки сотрудника МВД. Другой сотрудник обезоружил и задержал нападавшего.

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«В Забайкальском крае возбуждено уголовное дело в отношении пассажира поезда, который подозревается в посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительного органа», — говорится в сообщении.

Мотивы нападавшего неизвестны.

Ранее в центре Москвы мужчина с ножом напал на полицейского.