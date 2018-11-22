СК начал проверку по факту гибели человека при обрушении ТЦ в Новой Москве

Следственный комитет (СК) начал проверку по факту гибели рабочего при обрушении конструкций в строящемся ТЦ «Саларис» в деревне Саларьево в Новой Москве, передает ТАСС со ссылкой на представителя Главного следственного управления СК по Москве Юлию Иванову.

«Следователями проводятся проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение», — проинформировала она.

Ранее сообщалось, что на строительной площадке торгово-развлекательного центра «Саларис» в деревне Саларьево в Новой Москве обрушились конструкции. В результате погиб один рабочий.