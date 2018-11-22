В Австралии освободили подкладывавшую иглы в клубнику женщину

Суд в австралийском Брисбене принял решение освободить под залог женщину, арестованную за подкладывание иголок в клубнику, сообщает ABC.

Обвиняемая Ми Ут Тринх, работавшая на ферме Berry Licious, по предварительным данным, подкладывала иглы в ягоды из мести.

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Она была освобождена под залог при условии, что не будет контактировать с работниками фермы, сдаст свой паспорт и три раза в неделю будет являться в полицию.

Ранее сообщалось, что в супермаркетах австралийского Мельбурна обнаружили иглы в грушах.

Инцидент произошел через несколько дней после того, как полиция арестовала подозреваемого, подкладывавшего иглы в клубнику.