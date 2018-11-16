Путин зашел в аптеку в Петербурге

Президент России Владимир Путин заехал в аптеку в Пушкине после совещания по проблемам лекарственного обеспечения, передает РИА «Новости».

По его словам, он хотел удостовериться в наличии необходимого набора лекарств по доступным ценам в свободной продаже.

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«Мы ехали с совещания, я предложил остановиться», — объяснил он.

Путин попросил пригласить заведующую аптекой, чтобы узнать, есть ли в наличии препараты первой необходимости.

Ранее Владимир Путин заявил, что нынешняя система льготного обеспечения лекарствами не учитывает потребностей конкретного человека.