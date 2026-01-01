Доклад РАН: 2026 год может стать решающим в урегулировании на Украине

Наступивший 2026 год может оказаться переломным в урегулировании украинского конфликта. Это объясняется тем, что логика избирательного процесса в США потребует от президента Дональда Трампа продемонстрировать успешные результаты его посреднической деятельности, сообщает РИА Новости со ссылкой на доклад Института мировой экономики и международных отношений РАН.

Авторы доклада отмечают, что предвыборная обстановка заставит демократов критически оценивать как действия России, так и дипломатические инициативы американского лидера. Однако, в случае достижения договоренностей и прекращения военных действий, Вашингтон, по мнению экспертов, готов активно участвовать в поддержании мира, по крайней мере, до окончания президентского срока Трампа. Для него такое урегулирование станет символом решения сложных задач и подтверждением лидирующей роли США на мировой арене.

Незадолго до этого обозреватель The Washington Post Дэвид Игнатиус предположил, что в 2026 году президентом Украины станет бывший главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный. Журналист считает, что Залужный может возглавить правительство «национального единства» после ухода с поста действующего президента Владимира Зеленского.

Ранее в Крыму назвали блефом заявления Зеленского о готовности уйти из власти.